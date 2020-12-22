Öğretim üyelerine siber güvenlik sertifikası
Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri, “Siber Güvenlik” ve “Ağ Yönetimi” eğitim programı sertifikalarını aldı.
Güncel 22.12.2020, 19:55
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YÖK ve Cisco arasında dijital eğitim alanında 16 Mart 2020'de başlatılan iş birliği kapsamında, Anadolu'da bulunan ve "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yer alan 24 üniversiteden akademisyenlere "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında verilen eğitimlerde ilk iki faz tamamlandı.
Projenin ilk fazında eğitime katılan HİTÜ öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kör, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Coşar ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akmeşe sertifikalarını online düzenlenen törenle aldılar. (Haber Merkezi)
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