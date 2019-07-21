Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235

“Öğrenim kredisi borçlarına kolaylık sağlanmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üniversiteden mezun olup iş bulamayan gençlerin öğrenim kredisi borçlarının iş bulana kadar dondurulması gerektiğini söyledi.

“Öğrenim kredisi borçlarına kolaylık sağlanmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üniversiteden mezun olup iş bulamayan gençlerin öğrenim kredisi borçlarının iş bulana kadar dondurulması gerektiğini söyledi.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:33
“Öğrenim kredisi borçlarına kolaylık sağlanmalı”

Son 10 yılda yaklaşık 5 milyona yakın öğrencinin Kredi ve Yurtlar Kurumu borcunu ödeyemediğini dile getiren TESK Genel Başkanı Palandöken: “Gençlerimiz iş bulana kadar öğrenim kredilerinin faizleri dondurulmalı. İş bulduktan sonra ise yeni bir yapılandırma ile ödemelerde kolaylık sağlanmalı. Mezun olup yeni bir hayata adım atan gençlerimizin borç yükü hafifletilmeli” diye konuştu.

Öğrenim kredisi borcu olan öğrencilere ödemelerde kolaylık sağlanması için çağrıda bulunan Palandöken, “Üniversite okurken burs çıkmayan öğrencilerin bir kısmı, daha iyi şartlarda eğitim alabilmek için geri ödemeli katkı kredisi kullanıyor. 2018 Mayıs itibarıyla 1 milyon 221 bin 531 öğrenci öğrenim kredisi aldı. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle öğrencilerimiz üniversiteden mezun olur olmaz iş bulmakta sıkıntı çekiyor. TÜİK verilerine göre ülkemizdeki genç işsizlik oranı yüzde 25,2 olarak gerçekleşti. Üniversite mezunu öğrenciler işe girmemiş olsa bile mezun olduktan iki yıl sonra öğrenim kredisi borçlarının taksitleri başlıyor. Öğrencilerimiz daha iş hayatına atılmadan sırtlarına büyük bir borç yükü biniyor” şeklinde konuştu.

“İŞE BAŞLAYANA KADAR GECİKME FAİZİ OLMASIN”

Öğrenciler işe başlayana kadar gecikme faizinin işlememesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Ödemeler başladıktan sonra kredi taksitleri ödenmediği takdirde geciken her gün için faiz işliyor. Bu da başta hem gençlere hem de ailelerine büyük bir yük demek. Milyonlarca borçlu öğrencinin sırtındaki kamburdan kurtulması için öğrenim kredisi borçlarının geri ödemesi işe başlama tarihine kadar ertelenmeli. Bu süreçte ise gecikme faizi işlememeli. Öğrenciler işe başladıktan sonra yeni bir yapılandırmaya gidilerek belli bir alt limitli taksit tutarı dahilinde borçlar yeniden yapılandırılmalı” diye konuştu.

(Bülent USLU)

İlgili Haberler
16 yaşındaki Selinay kayıp
16 yaşındaki Selinay kayıp
Bir dut dalıyla tarlaları suya kavuşturuyor
Bir dut dalıyla tarlaları suya kavuşturuyor
TYP çalışanlarından İŞKUR’a ziyaret
TYP çalışanlarından İŞKUR’a ziyaret
Şehit Olçok ve oğlu Dumlupınar’da anıldı
Şehit Olçok ve oğlu Dumlupınar’da anıldı
58 bin sazan balığı göletlere bırakıldı
58 bin sazan balığı göletlere bırakıldı
5 kazada 7 yaralı
5 kazada 7 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim