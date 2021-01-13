“Öğrencinin kalbine dokunduğumuz zaman başarıya ulaşmış olacağız”

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimde verilen arayı değerlendirmek amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerimizin tamamını kapsayan zümre öğretmenler toplantıları düzenlendi. Bu kapsamında ilk zümre öğretmenler toplantıları meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerle başlarken, sonuncu oturum ise ilçelerde görev yapan sınıf öğretmenleri ile gerçekleştirildi.

İlk zümre toplantısını meslek liselerinde görev yapan 369 meslek alanı öğretmen ile iki oturum halinde yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı daha sonra sırasıyla merkezde görev yapan diğer öğretmenlerle de 21 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında 25 grup halinde online zümre öğretmenler toplantısında buluştuklarını açıkladı.

Çorum merkez ve ilçelerinde 7 bin öğretmenin evine misafir olduklarını anlatan Sarı, “Zümre toplantılarında okullarımızda yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerini öğretmenlerimiz ile birlikte değerlendirdik. Yaşanan sıkıntılar, yapılması talep edilen öneriler gibi birçok konuda görüş alış verişinde bulunduk. Bizim için esas olan öğretmenimizdir. Mutfak kısmında öğretmenimiz var. Öğretmenimiz okula arzu ederek, isteyerek geliyorsa kalite ortaya çıkar. Eğitimimiz sevgiye, hoşgörüye dayalı olmak zorunda. Gönüllere hitap ettiğimizde, her öğrencinin kalbine dokunduğumuzda başarıya o zaman ulaşmış olacağız. Gönlüne giremediğimiz öğrenci, zihnini zaten kapatır. Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci kavramını yerleştirdiğimizde, eğitimde başarıya ulaşmış olacağız. İnsanların geleceğe umutla bakmasında öğretmenlerin çok büyük bir değeri var. Sizler toplumu aydınlatan, yol gösterensiniz. Bu süreçte gözden çıkaracağımız hiçbir ferdimiz yok. Gün fedakarlık günü olup, devletimizin yükünü hafifletme bizim sorumluluğumuzdur. Moralimizi bozmadan hedeflerimize ve hayallerimize doğru adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Yaptığımız toplantılarla öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını diri tutmaya çalıştık. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz eğitimde düştük, inşallah buradan daha iyi yerlere geleceğiz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim paydaşlarımıza olan inancımız tamdır. En kısa zamanda öğrencilerimizi okulları ile, okulları öğrencilerimiz ile buluşturmak dileğiyle, tüm eğitim çalışanlarımıza, uzaktan eğitim sürecinde büyük sorumluluklar üstlenen velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan toplantılarda uzaktan eğitim süreci başta olmak üzere gündeme dair konuların ele alındığı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani tarafından 2020 yılı sınavlarının bir değerlendirmesinin yapıldığı, öğretmenlerin de söz alarak fikir ve görüşlerini, bu süreçte yaptıkları etkinlikleri anlattığı belirtildi.

(Haber Merkezi)