Öğrencilerle “Tim Jandarma Çizgi” filmi izlendi
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy’de bulunan Şehit Erdal Öztaş İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere jandarmanın görev ve yetkileri ile ilgili konularda bilgilendirme yaptılar.
Güncel 06.04.2022, 18:54
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Jandarmanın tanıtımının yapıldığı ziyarette Jandarma Trafik Boyama Kitapları dağıtılırken, https://www.youtube.com/c/timjandarma adresinde yayımlanan “Tim Jandarma” adlı çizgi film öğrencilerle beraber seyredildi.
Etkinlik sonunda özellikle trafik kazalarına karşı dikkat edilmesi gereken temel trafik kuralları hakkında da uyarılarda bulunuldu. (Haber Merkezi)
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