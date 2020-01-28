“Öğrencilerinizi yakından tanıyın”

Oluşan eksiklikler ve yapılması gereken çalışmaların konuşulduğu toplantıda hiçbir başarıya tesadüfen ulaşılamayacağını ve asıl başarının ayrıntıda gizli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, okul müdürlerinin tüm öğrencileri çok yakından tanımaları, öğrencileri bire bir takip etmeleri, destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci katılımını artırmaları, okul-aile-öğrenci işbirliğini geliştirmeleri, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması konularına hassasiyetle dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Verimli geçen toplantıda, Çorum'un eğitimde de marka bir şehir olmasında, okullardaki başarının artırılması yönünde yapılacak çalışmaların çok önemli olduğu ifade edildi.