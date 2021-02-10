Öğrencilerin projelerine TÜBİTAK’tan destek

Sanayi kuruluşlarıyla işbirliği alanında dikkat çeken adımlar atan Hitit Üniversitesi, “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” kapsamında da önemli bir başarı elde etti. Söz konusu programın başvuru sonuçlarına göre, HİTÜ’de mühendislik alanlarında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı 9 proje desteklenecek.

Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Tunahan Karaca’nın “Reçine 3D Yazıcılarda Üretilen Prototiplere Üretim Aşamasında Nano Yapıların İlavesi ile Mekanik Dayanımlarının Arttırılması”, Fatma Sena Öztürk ve Abdullah Karaköse’nin “Endüstriyel Seramik Atıklarının Otomotiv Sürtünme Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi”, Büşra Kaya’nın “Düşük Karbonlu Çeliklerin Üretim Süreçleri için Florür İçermeyen CaO-SiO2-Al2O3 Esaslı Döküm Tozlarının Geliştirilmesi”, Uğur Can Çelik’in “Kompozit Plaka İmalatı”, Müberra Koca’nın “Eklemeli İmalat Tekniği ile Elektrik Motor Kapak Tasarımı ve Üretimi”, Aysu Kiraz’ın “Tanecikli Endüstriyel Malzemelerin Mekanik Sistemlerde Yol Açtığı Erozif Aşınmanın İncelenmesi”, Hakkı Emre’nin “Nasır’ın Lm7805 Voltaj Regülatörünün Ana Çerçeve (Leadframe) Kalıbının Tasarımı”, Emrecan Kabataş’ın “Farklı Tiplerde Çip Soğutucuları Geliştirilmesi” projeleri ile Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Bayan Mohamedabdulkader, Berfu Sinem Bağcıvan, İrem Nur Kayacı ile Necmiye Gençalioğlu’nun “Atık Ekmeklerin Yenilebilir Peynir Ambalajına Dönüştürülmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK desteğiyle uygulanacak.

Söz konusu projelerle, sanayi alanlarında uygulanma potansiyeli bulunan ürün, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Makina ve imalat, gıda ambalajı ve akıllı teknolojiler ile endüstriyel malzeme geliştirilmesine yönelik hazırlanan projelerin, sanayi alanına önemli kazanımlar sunması bekleniyor.

“GELECEĞİMİZİ GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ”

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 vizyonundaki yerlileşme ve millileşme çalışmaları kapsamında yürütülen proje çalışmalarında Hitit Üniversitesi öğrencilerinin önemli rol üstlendiğini söyledi.

“Geleceğimizi gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz” diyen Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin sanayi alanına yönelik proje geliştirmelerini önemsiyoruz. Birbirini destekleyen, sanayi ile iç içe olan projeler geliştirme anlayışıyla hareket ediyoruz. Gerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamada gerekse de şehrimize, bölgemize, ülkemize katkı sağlama noktasında çalışmalara tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kapsamda projelerimizin yanı sıra sanayi alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla ortak tezler üretiyoruz.”

“SANAYİ ALANI İÇİN ÖNEMLİ KAZANIMLAR SUNACAK PROJELER GELİŞTİRİLDİ”

Başta makine ve savunma olmak üzere sanayi alanlarında Çorum'un sahip olduğu önemli potansiyelin farkında olduklarını, bu potansiyelin Hitit Üniversitesi'nin bilgi birikimi ile birlikte değerlendirildiğinde önemli kazanımlar elde edileceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti:

“Üniversitemizin ana hedeflerinden birisi olan araştırma ve geliştirme bağlamında da yeni yapılandırdığımız proje koordinasyon ve teknoloji transfer ofisimiz ile çalışmalarımıza hız verdik. Öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası alanda proje geliştirmeleri yönünde teşvik ediyor ve gereken her türlü desteği veriyoruz. Hocalarımızın yönlendirmeleri ve üniversite yönetimimizin verdiği destekle öğrencilerimiz tarafından sanayi alanı için önemli kazanımlar sunacak projeler geliştirildi. Bu projelerin TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye değer bulunmasından dolayı mutluyuz. Projeleri kabul edilen her bir öğrencimizi ve destek veren öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, süreç içerisinde yer alan sanayi danışmanlarıyla birlikte başarılı bir çalışma dönemi geçirmelerini diliyorum.”(Haber Merkezi)