Öğrencilerin karantina sürelerinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi. Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.

TEMASLI ÖĞRENCİNİN KARANTİNASI 5 GÜN

Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek. Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek. PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.

AŞILI TEMASLIYA KARANTİNA YOK

Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül'de 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde de değişikliğe gitmişti. Buna göre tam aşılı temaslının HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak; 5'inci gün PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak.

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Rehber güncellendi: Negatif ve aşılı temaslıya karantina yok

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, testi pozitif çıkan öğrencilerle ilgili olarak 1 hafta sonra testin negatif çıkması durumunda 14 gün karantina sürecini beklemeden tekrar sınıfa dönebileceği sinyalini vermişti.

