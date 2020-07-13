Öğrencilerin gözüyle 15 Temmuz

Serginin açılışına Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Kır ve Ayhan Geylani, Şube Müdürü Sinan Güngör, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada öykü, kahramanlarıma mektup ve resim-afiş kategorilerinde dereceye giren eserler sergilendi. Sergi 13 -16 Temmuz 2020 tarihleri arasında Hürriyet Meydanı' nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle okullarda öykü, mektup ve afiş konularında yarışmalar düzenlendiğini ve 17 eserin dereceye girdiğini ifade etti. Kır, “2016 yılında hain bir darbe girişimine maruz kaldık. Girişimde bulunan malum yapı, eğitim kurumlarını kullanarak ülkemizde örgütlendi. Eğitim camiası olarak bu konudan büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Bu yapı dini konuları istismar ederek manipüle ederek gençleri kendi amelleri doğrultusunda kullanmıştır. Bu tür yapıların yine gençleri kullanmaması için eğitim camiası olarak daha hassas olacağız. Din eğitiminin diyanet ve Milli Eğitim gözetiminde verilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır bu konuda özen göstereceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)