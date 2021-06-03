“Öğrencilerimiz ulaşım ve yemek sorunu yaşıyor”

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun anaokullarıyla ilgili hazırladığı rapor görüşüldü. Komisyon Başkanı Ahmet Devrez, Çorum’da merkez ilçede 12 resmi 7 özel, Alaca’da 2 resmi, Bayat’ta 1 resmi 1 özel, İskilip’te 1 resmi, Kargı’da 1 resmi 1 özel, Mecitözü’nde 1 resmi, Osmancık’ta 2 resmi 1 özel, Sungurlu’da 2 resmi anaokulu olmak üzere toplam 32 resmi ve özel anaokulu bulunduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5 uygulama sınıfında 16 şube, 103 ilkokul, ortaokul ve lise bünyesinde ise 187 anasınıfı şubesi bulunduğunu belirten Devrez, “Öğrencilerimiz ulaşım ve yemek sorunu yaşamaktadırlar. Öğretmenlerimiz ise yardımcı personel eksikliğinden kaynaklanan problemler yaşamaktadır” dedi.

(Haber Merkezi)

