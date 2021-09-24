“Öğrencilerimiz için hazırlıkları tamamladık”

Üniversite öğrencilerinin yurt sorunuyla ilgili bir açıklama yapan Vali Çiftçi, şunları söyledi:

“Genç, dinamik ve şehriyle bütünleşmiş Anadolu’nun yükselen yıldızı Hitit Üniversitemizi kazanan sevgili gençlerimiz, devletimizin tüm imkânlarıyla siz değerli öğrencilerimize hizmet etmek için hazırlıklarımızı tamamladık.

Öğrenci yurtlarımız hazır. Kontenjan nedeniyle devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrencilerimizi bir çözüm bulununcaya kadar kamu misafirhanelerinde misafir edeceğiz.

Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Tüm çabamız geleceğimizin teminatı, yarınımızın emanetini taşıyacak siz gençlerimiz için.” (Haber Merkezi)

