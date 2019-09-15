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Öğrencileri sevindirdiler

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arslan Kaynar ve beraberindekiler, merkeze bağlı Büğdüz Köyü İlkokulu’nu ziyaret etti.

Öğrencileri sevindirdiler

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arslan Kaynar ve beraberindekiler, merkeze bağlı Büğdüz Köyü İlkokulu’nu ziyaret etti.

15 Eylül 2019 Pazar 22:28
Öğrencileri sevindirdiler

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arslan Kaynar ve beraberindekiler, merkeze bağlı Büğdüz Köyü İlkokulu’nu ziyaret etti.

MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosık ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette MHP heyeti, öğrencilerle sohbet ederek, onlara yanlarında getirdiklerini hediyeleri verdiler.

Okul öğretmeni Arslan Yılmaz’dan okulun eksikleri hakkında bilgi alan MHP’liler, misafirperverliklerinden dolayı öğretmene ve öğrenci velilerine memnuniyetlerini bildirerek okuldan ayrıldılar. (Haber Merkezi)

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