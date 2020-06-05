“Öğrencileri psikolojik olarak koruyacak tedbirler alındı”

Yakup Sarı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Tahir Demir ve yetkililer ile Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Ekipleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yakup Sarı, çok farklı ve herkesi derinden etkileyen bir sürecin beraber yaşandığını belirterek bu süreçte özellikle okul psikososyal koruma, önleme ve Krize müdahale hizmetleri il ekipleri olarak yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek istediklerini belirtti.

Toplantıda pandemi, göç, terör, doğal afet, cinsel ve duygusal istismar süreçleri noktasında rehberlik öğretmenlerinin eğitimleri, eğitim ortamında okul iklimini olumlu hale getirmek, sınıf yönetimini etkin kılmak ve öğretmen gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılacak çalışmaların değerlendirildiğini belirten Sarı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri tarafından, Çorum RAM'da psikososyal müdahale danışma hattı oluşturulduğunu, bunun yanında sosyal medya hesabı oluşturularak öğrenci ve velilere yönelik yapılan çalışmaların buradan paylaşıldığını söyledi. (Haber Merkezi)