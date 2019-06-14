“Öğrencileri evin içine, bilgisayar başına hapsetmeyin”

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Mukadder Akaydın İlkokulu’ndaki karne dağıtım töreninde konuşan Yüksel, özellikle velilere seslenerek, “Lütfen öğrencileri hayatın içinde tutalım. Onları evin içine, bilgisayar başına hapsetmeyin. Evde sizinle beraber dikiş-nakış yapmayı öğrensinler. Birlikte doğanın güzelliklerini keşfedin. Ama tüm bunları hep birlikte yapın. Onlara sadece kitabi bilgileri değil, iyi davranışları da kazandırmalıyız” dedi.

İl genelinde 27 anaokulu, 187 ilkokul, 149 ortaokul ve 105 ortaöğretim kurumu olmak üzere toplam 468 okulda eğitim-öğretim yapıldığının bilgisini veren Yüksel, “Okullarımızda 94.558 öğrenci eğitim öğretim görmekte ve 6.964 öğretmen görev yapmaktadır. Okulöncesi 9 bin 097, ilkokul 27 bin 750, ortaokul 30 bin 67, lise ve dengi okulda ise 27 bin 644 olmak üzere toplan 94 bin 558 öğrencimiz karne alarak yaz tatiline başladı” dedi. (Taner ŞİMŞEK)