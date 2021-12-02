Öğrencilere trafik eğitimi

Trafik Şube Müdürü Demir tarafından öğrencilere; emniyet kemeri takmanın önemi, yaya geçidi, motor kullanırken kask takmanın önemi gibi temel konularda açıklamalar yapıldı. Öğrenci sorularının cevaplandırılması ile eğitim tamamlandı.

2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Hitit Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerine verilen eğitim çok faydalı olduğunu dile getiren Oku Müdürü İsmail Çörüş, katkılarından dolayı Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

