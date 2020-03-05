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Öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi

Dodurga ve Osmancık’ta Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Tahir Demir başkanlığında Çorum RAM'ın desteğiyle 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Sınav Kaygısı, Motivasyon, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri ile ilçelerde bulunan öğretmen ve okul idarecilerine yönelik Özel Eğitim ve Rehberlik Uygulamaları konularında seminer çalışmaları yapıldı.

Öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi

Dodurga ve Osmancık’ta Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Tahir Demir başkanlığında Çorum RAM'ın desteğiyle 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Sınav Kaygısı, Motivasyon, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri ile ilçelerde bulunan öğretmen ve okul idarecilerine yönelik Özel Eğitim ve Rehberlik Uygulamaları konularında seminer çalışmaları yapıldı.

05 Mart 2020 Perşembe 22:12
Öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi

Yapılan seminer hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Daha önce Mecitözü, Ortaköy, Laçin ve Oğuzlar ilçelerimizdeki eğitimlerimizi tamamladık. Bu hafta da Osmancık ve Dodurga ilçelerimizde öğretmen, idareci ve öğrencilerimize yönelik rehberlik eğitimlerimizi tamamladık. En kısa zamanda diğer ilçelerimizi de bu faaliyetlerle donatacağız. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak insan odaklı çalışmanın sorumluluğu bilincindeyiz. Bu faaliyetlerde canla, başla çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

(Haber Merkezi)

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