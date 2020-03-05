Öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi

Yapılan seminer hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Daha önce Mecitözü, Ortaköy, Laçin ve Oğuzlar ilçelerimizdeki eğitimlerimizi tamamladık. Bu hafta da Osmancık ve Dodurga ilçelerimizde öğretmen, idareci ve öğrencilerimize yönelik rehberlik eğitimlerimizi tamamladık. En kısa zamanda diğer ilçelerimizi de bu faaliyetlerle donatacağız. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak insan odaklı çalışmanın sorumluluğu bilincindeyiz. Bu faaliyetlerde canla, başla çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

(Haber Merkezi)