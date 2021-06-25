Öğrencilere “sınav kaygısı ve baş etme” semineri

Psikolog Hasan Mert Yılmazer, Elit Koleji’nde “sınav kaygısı ve baş etme” yöntemiyle ilgili bir seminer verdi.

Yakındoğu Üniversitesi psikoloji bölümü mezunu olan ve aynı üniversitede halen uzman klinik psikoloji yüksek lisansı yapmakta olan Yılmazer, Elit Koleji’nde son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Sınav kaygısı ile nefes alma egzersizi, kaygıyı yönetme, gevşeme tekniği, yer değiştirme tekniği ile ilgili üniversite sınavına girecek olan öğrencilere seminer veren Yılmazer, sınava girecek olan öğrencilere de başarılar diledi. (Haber Merkezi)

