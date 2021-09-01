Öğrencilere proje döngüsü yönetimi kursu düzenlendi

Çorum Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada öğrencilere Avrupa Birliği hibe fonlarından yararlanmak amacıyla proje döngüsü yönetimi kursu düzenlendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın Staj Seferberliği kapsamında staj yapan öğrencilere yönelik Çorum Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ortaklığında AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetim’i kursu düzenlendi.19 stajyer öğrencinin katılımıyla 3 gün süren kurs başlangıcında Vali Yardımcısı Tamer Orhan tarafından programın açılışı yapıldı. Açılışın ardından Proje Uzmanı Ünal Yüce, Ulusal Ajans, Turna ve Erasmus+ hakkında genel bir açıklamada bulunup, internet sitelerini kullanımı, kişisel ve kurumsal üyelikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Devam eden süreçte proje hazırlanması, başvurusu ve gerekli koşulların nasıl sağlanacağı gösterilerek örnek projeler üzerinde incelemelerde bulunuldu” denildi.

Açıklamanın devamında: “Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 24 saatlik kursun sonunda katılımcı öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası Sayın Vali Yardımcımız Tamer Orhan tarafından törenle takdim edildi. Törende konuşma yapan Vali Yardımcımız Tamer Orhan, Staj Seferberliği Programa sayesinde üniversiteli gençlere kamu kurumlarını ve faaliyetlerini yakından tanımalarının sağlanması, kamuda staj yapma olanaklarının genişletilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının yeteneklerle buluşturulması ve kamu kurumlarının üniversiteli gençlerle arasındaki birliğin artırılmasının hedeflendiğini söyledi” görüşüne de yer verildi.

(Haber Merkezi)

