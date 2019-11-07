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Öğrencilere mobil TIR ile trafik eğitimi verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Mobil Trafik Eğitim TIR’ı Türkiye Yollarında” isimli proje kapsamında Çorum’da iki gün boyunca öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere mobil TIR ile trafik eğitimi verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Mobil Trafik Eğitim TIR’ı Türkiye Yollarında” isimli proje kapsamında Çorum’da iki gün boyunca öğrencilere trafik eğitimi verildi.

07 Kasım 2019 Perşembe 22:40
Öğrencilere mobil TIR ile trafik eğitimi verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün projesi kapsamında Ankara’dan yola çıkan, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat’a giden “Mobil Trafik Eğitim TIR”ı Çorum’a ulaştı. Çorum’da Bekir Aksoy İlkokulu önünde konuşlanan “Mobil Trafik Eğitim TIR’ı öğrencilerle buluştu.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen proje dahilindeki etkinliğe Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun, Milli Eğitim Şube Müdürü Tahir Demir, Okul Müdürü Muhsin Şeremet, Müdür Yardımcıları Süleyman Önder, Hüseyin Güler ve Beyhan Arslan, bazı öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitim sorumlusu polis memurları Mehmet Yalçın, Ümit Balkan ve Efe Yılmaz’ın görev aldığı etkinlikte Komiser Bünyamin Demir, Polis Memurları Haldun Duman, Birkan Gümüş, Gülcan Polat ve Faruk Zomtur’un yanı sıra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de hazır bulundu.

Okul bahçesinde yerini alan eğitim tırında öğrencilere trafik bilgisi veren yetkililer, yaptıkları sunumların ardından konuyla ilgili soruları cevapladılar. Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak çeşitli hediyeler veren polis memurları, eğitimin ardından akülü arabalarla trafik sahasında pratik bilgiler verdiler. 2 gün sürecek etkinliğin ardından mobil trafik eğitim tırının Çorum’dan Çankırı’ya geçeceği öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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