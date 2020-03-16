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Öğrencilere Mehmet Akif ödülleri

Denizhan Yatılı Bölge Ortaokulunda “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Haftası” kapsamında öğrencilerin milli şair Mehmet Akif Ersoy'u daha yakından tanımaları ve anlamaları amacıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenlendi.

Öğrencilere Mehmet Akif ödülleri

Denizhan Yatılı Bölge Ortaokulunda “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Haftası” kapsamında öğrencilerin milli şair Mehmet Akif Ersoy'u daha yakından tanımaları ve anlamaları amacıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenlendi.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:33
Öğrencilere Mehmet Akif ödülleri

Yarışmaya katılan öğrencilerden Metin Özdamarlar’ın “Milli Şairimiz Mehmet Akif “ adlı kitabını okumaları istenirken yarışmaya ilkokul ve ortaokuldan 95 öğrenci gönüllü olarak katıldı.

Türkçe öğretmeni Esra Arslan tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygun hazırlanan soruların sorulduğu sınavda 4 öğrenci soruların tamamını doğru cevaplarken dereceye giren öğrenciler düzenlenen “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma “ programında para ödülü ile ödüllendirildi. Ayrıca yarışmaya katılan bütün öğrencilere okulun pansiyonunda öğle yemeği ikram edildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin isimleri şöyle: “ Özge Seçkin (5.sınıf), Yusuf Taha Gündem(5.sınıf), Esmanur Yıldırım(8.sınıf), Oğuz Göksel Coşgun (3.sınıf), Rüzgar Şahin(4.sınıf)

Nazlı Taş(4.sınıf)(Haber Merkezi)

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