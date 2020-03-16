Öğrencilere Mehmet Akif ödülleri

Yarışmaya katılan öğrencilerden Metin Özdamarlar’ın “Milli Şairimiz Mehmet Akif “ adlı kitabını okumaları istenirken yarışmaya ilkokul ve ortaokuldan 95 öğrenci gönüllü olarak katıldı.

Türkçe öğretmeni Esra Arslan tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygun hazırlanan soruların sorulduğu sınavda 4 öğrenci soruların tamamını doğru cevaplarken dereceye giren öğrenciler düzenlenen “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma “ programında para ödülü ile ödüllendirildi. Ayrıca yarışmaya katılan bütün öğrencilere okulun pansiyonunda öğle yemeği ikram edildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin isimleri şöyle: “ Özge Seçkin (5.sınıf), Yusuf Taha Gündem(5.sınıf), Esmanur Yıldırım(8.sınıf), Oğuz Göksel Coşgun (3.sınıf), Rüzgar Şahin(4.sınıf)

Nazlı Taş(4.sınıf)(Haber Merkezi)