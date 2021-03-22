Öğrencilere Jandarma’nın tanıtımı yapıldı

Program kapsamında öğrencilerle birlikte günün anlam ve önemine binaen İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşku ile okunurken, İstiklal Savaşı’nı muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir adamı Mehmet Akif Ersoy’un hayatı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

(Haber Merkezi)