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Öğrencilere Jandarma’nın tanıtımı yapıldı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilere “Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı ve Bayrak” dağıtılarak, Jandarma’nın tanıtımı yapıldı.

Güncel 22.03.2021, 22:07
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Öğrencilere Jandarma’nın tanıtımı yapıldı

Program kapsamında öğrencilerle birlikte günün anlam ve önemine binaen İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşku ile okunurken, İstiklal Savaşı’nı muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir adamı Mehmet Akif Ersoy’un hayatı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

(Haber Merkezi)

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