Öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında EBA üzerinden öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

Çorum Bölge Trafik Şubesi tarafından, Trafik Haftası etkinlikleri nedeniyle çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda Bölge Trafik Şubesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere EBA üzerinden ulaşarak, trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturdu.

Trafik Şube Bölge Müdürü Bünyamin Demir’in verdiği eğitimde yaya geçitlerinde yaya önceliği, güvenli geçiş noktaları ve kırmızı ışık kurallarına uyulması konuları yer aldı.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimde ayrıca Demir, Trafik Haftası’nın Anneler Günü’ne de denk gelmesi sebebiyle, İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği ‘Annem Hep Yanımda Kemerim Hep Aklımda’ mottosuyla emniyet kemeri takmanın önemine vurgu yaptı. Tıpkı koruyup kollayan bir anne gibi emniyet kemerinin de olası kazalardan insanları koruduğunu anlatan Demir, eğitime katılan öğrencilerin annelerinin de Anneler Günü’nü kutladı.