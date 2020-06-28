Öğrencilere e-mezuniyet

Vali Mustafa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın da katıldığı programda öğrenciler ve öğretmenler duygusal anlar yaşadı.

Öğrenciler için hayat boyu hatırlanacak bir tecrübe olan e-mezuniyet töreninde gençler Vali Mustafa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile de sohbet etme imkânı buldu. Genç mezunlar Vali Çiftçi ve Milli Eğitim Müdürü Sarı’ya merak ettikleri konularda soru sorma fırsatı elde ettiler.

Dönem birincisi Naciye Betül Demiray’ın Okul Müdürü Mustafa Hekim’den aldığı plaket ve künye çakma görüntülerinin olduğu video ile başlayan program, dönem birincisinin konuşmasıyla devam etti. Açılışta söz alan Okul Müdürü Mustafa Hekim, mezun olan öğrencilere başarılar diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da "2007 yılında başlayan eğitim hayatınız Milli Eğitimde bugün sonuna geldiniz. Bu ülkenin en büyük kazanımları sizsiniz. İlerleyen hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Programda öğrencilere hitap eden Vali Mustafa Çiftçi de 27-28 Haziran tarihlerinde girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılar dileyip mezun olan tüm öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti. (Haber Merkezi)