Öğrencilere bilinçli internet kullanımı eğitimi

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Kemal Ortaokulu 7.sınıf öğrencilerine yönelik "İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı" hakkında eğitim verildiğini dile getiren Sarı, " Çocuklarımızın daha bilinçli bir internet kullanımı için bu eğitimlerimize devam edeceğiz. Sırasıyla, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokul, Doktor Sadık Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ve Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitimler belirtilen tarihlerde yapılacaktır" dedi.(Haber Merkezi)