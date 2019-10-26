Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100216
ALTIN
279.167
DOLAR
5.7628
STERLİN
7.4010
EURO
6.3918

Öğrencilere afet eğitimi verildi

Mimar Sinan Anadolu Lisesi Afete Hazırlık Kulübü "13 Ekim Dünya Afet ve Azaltma Günü" kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı'nı ağırladı.

Öğrencilere afet eğitimi verildi

Mimar Sinan Anadolu Lisesi Afete Hazırlık Kulübü "13 Ekim Dünya Afet ve Azaltma Günü" kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı'nı ağırladı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:09
Öğrencilere afet eğitimi verildi

Açılışta bir konuşma yapan Okul Müdürü Dr. Nevzat Gencer, tüm dünyada insan kaynaklı ve doğal afetlere karşı bir bilinç oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1989 yılında "13 Ekim Dünya Afet ve Azaltma Günü" olarak kutlanması kararı aldığını, Türkiye’de de de Sivil Savunma kapsamında afet bilincinin kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin yapıldığını belirtti.

Dr. Gencer konuşmasında son değişiklikle okullarda bulunan Sivil Savunma Kulüplerinin adının "Afete Hazırlık Kulübü" olarak değiştirildiğini, bu yıl ki temanın da"Hayat İçin Bilgi" olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı da sunumunda ülke ve dünyada meydana gelen afetlerden örnekler verdi. Odabaşı konuşmasında yaşanan olaylardan yola çıkarak afet bilincine yönelik basit ama hayat kurtaran bilgileri öğrencilerle paylaştı. Yerine göre bir düdüğün, bir küçük şişe suyun hayat kurtarabildiğini, buna karşın dikkatsiz telefon kullanımının, kulaklıkla uyumanın bile hayatı riske atabileceğini belirten Odabaşı, bunlarla ilgili yaşanmış olayları örnek gösterdi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Parkta zafer naraları...
Parkta zafer naraları...
MYO öğrencileri milletvekilleriyle biraraya geldi
MYO öğrencileri milletvekilleriyle biraraya geldi
Vali Çiftçi yeniden Hukuk Fakültesi’nde
Vali Çiftçi yeniden Hukuk Fakültesi’nde
Eldemir’den Aşgın’a ziyaret
Eldemir’den Aşgın’a ziyaret
Bakan Yardımcısı Eldemir hastanede inceleme yaptı
Bakan Yardımcısı Eldemir hastanede inceleme yaptı
Atahan Atlı Sporlar Kompleksi bugün açılacak
Atahan Atlı Sporlar Kompleksi bugün açılacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim