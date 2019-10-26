Öğrencilere afet eğitimi verildi

Açılışta bir konuşma yapan Okul Müdürü Dr. Nevzat Gencer, tüm dünyada insan kaynaklı ve doğal afetlere karşı bir bilinç oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1989 yılında "13 Ekim Dünya Afet ve Azaltma Günü" olarak kutlanması kararı aldığını, Türkiye’de de de Sivil Savunma kapsamında afet bilincinin kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin yapıldığını belirtti.

Dr. Gencer konuşmasında son değişiklikle okullarda bulunan Sivil Savunma Kulüplerinin adının "Afete Hazırlık Kulübü" olarak değiştirildiğini, bu yıl ki temanın da"Hayat İçin Bilgi" olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı da sunumunda ülke ve dünyada meydana gelen afetlerden örnekler verdi. Odabaşı konuşmasında yaşanan olaylardan yola çıkarak afet bilincine yönelik basit ama hayat kurtaran bilgileri öğrencilerle paylaştı. Yerine göre bir düdüğün, bir küçük şişe suyun hayat kurtarabildiğini, buna karşın dikkatsiz telefon kullanımının, kulaklıkla uyumanın bile hayatı riske atabileceğini belirten Odabaşı, bunlarla ilgili yaşanmış olayları örnek gösterdi. (Haber Merkezi)