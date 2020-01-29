Öğrencilere 3 günde 3 oyun sahnelenecek

7'den 70'e herkese yönelik kültür ve sanat etkinliği yaptıklarını söyleyen ve yarıyıl tatiline giren çocuklara bir karne hediyesi olarak düzenledikleri tiyatro gösterisine tüm çocukları davet eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Eğitim öğretim yılının ilk yarısında yorulan öğrencilerin tatillerini renklendirmek, onları hem eğlendirmek hem de dinlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yavrularımız doyasıya eğlenecek” dedi.

Başkan Aşgın, tüm çocukları tiyatro oyununa davet ederken, Buhara Kültür Merkezi'nde 13.00 ve 15.00 seanslarıyla bugün “Kaplumbağa ile Tavşan”, yarın “Küçük Pandalar” ve 31 Ocak 2020 Cuma günü ise “Hansel ve Gretel” oyunları sahnelenecek.

(Volkan SINAYUÇ)