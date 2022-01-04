Öğrencilerden “kitap sevgisi” konulu afiş ve logo sergisi

Kadeş Barış Meydanı’nda Çorum Belediyesi’nin katkıları ile açılan ve 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlayan Hasanpaşa Kütüphanesi’nde açılan sergiye Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesinden Prof. Dr. Metin Uçar, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜBDEM OLMUŞTU

Çorum’da 7 gün 24 saat hizmet verecek bir kütüphane açılması için Ekim ayında sosyal medyada bir kampanya başlatılmıştı. Türkiye’de onlarca 7/24 açık kütüphane olduğu bilinciyle ilimizin de bu değeri hak ettiğini düşünen herkes #CorumYediYirmidortKutuphane başlığına yazarak gündem oluşturmaya davet edildi. Bu süreçte Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nda “Kütüphane ve Kitap Sevgisi” konulu afiş ve logo tasarım yarışması düzenlenerek kampanyaya büyük bir heyecanla destek verildi.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

Kampanyanın başlatılması ve sürdürülmesinde büyük emekleri olan Hitit Üniversitesinden Prof. Dr. Metin Uçar’ın desteğiyle öğrencilerin tasarımlarının yer aldığı serginin açılış kurdelesi davetliler tarafından kesildi.

45 öğrencinin hazırladığı afiş ve logoların yer aldığı serginin açılmasına katkı sağlayan okul öğretmenlerinden Pınar Ayşe Gidiş, “Öğrencilerimiz Çorum’da 7/24 kütüphane kazandırılmasına katkı sağladıkları için çok mutlu. Bu gurur hepimizin” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

