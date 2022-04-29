Öğrencilerden Jandarma gezisi

İl Jandarma Komutanlığı’nı gezen öğrencilere, Jandarma Komando, Trafik, Asayiş ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timlerince araç ve malzeme tanıtımı yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığı’nın icra ettiği faaliyetler hakkında da bilgi verildi. Öğrenciler iz takip, uyuşturucu ve bomba arama köpekleri ile yapılan gösteriyi de ilgiyle izledi.

(Haber Merkezi)

