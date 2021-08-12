Öğrencilerden iş insanı Ahmet Aksu’ya ziyaret

Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Sunguroğlu İlkokulu mezunu Aksular Dağıtım Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aksu'yu ziyaret ettiler.

Sungurlulu işadamı Ahmet Aksu'nun iş hayatındaki başarısını Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri heyecanlı bir şekilde dinledi.

Öğrenciler ve öğretmenler, misafirperverliklerinden dolayı Aksu'ya teşekkür ederken, Ahmet Aksu’da öğrencilerimizin ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, “Mezun olduğum Sunguroğlu İlkokuluna elimden gelen desteği vereceğim diyerek öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

