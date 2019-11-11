Öğrencilerden Atatürk konulu tiyatro

Erdal Şahin’ in yazdığı, oyun, öğrencilerin uzun süren çalışmalarının ardından sergilenirken büyük beğeni topladı. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez sahnelenen oyunundaki öğrencilerin performansları ile gurur duyduğunu belirten öğretmen Erkan Çelik, gösteri sonunda “Belki Atatürk’ü göremedik ama O’nun fikirlerini ve duygularını anlıyor ve derinden hissediyoruz. Atatürk’ün fikirleri geleceğimizi aydınlatan fener, bize doğru yolu gösteren pusuladır” dedi.

Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır da oyunu hayranlıkla izlediğini ifade ederek “İşte Cumhuriyet’in çocukları, Cumhuriyet’ in ilim ordusu ve işte Atatürk’ ün yeni nesli emanet ettiği öğretmenlerimiz” dedi.

(Haber Merkezi)