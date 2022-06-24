Öğrencilerden anlamlı kermes

Okul bahçesinde düzenlenen anlamlı kermesten elde edilen gelirler ise SMA hastası çocuklara aktarıldı. Kermeste yiyecekten, içeceğe, kıyafetten, oyuncağa, takı ve toka gibi bir çok ürün yer aldı. Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katkıları ile düzenlenen kermesi çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Veliler ayrıca okul bahçesinde yanıç ve katmer yaparak bu yiyeceklerin de satışını gerçekleştirdi. Kermeste birbirinden leziziz yiyecekler okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenci velileri tarafından hazırlanarak satışa sunulurken, el emeği göz nuru bir çok ürün de beğeniye sunuldu.

Kermes sonrasında okul bahçesinden müzik eşliğinde eğlence düzenlenerek öğretmen ve öğrenciler bir yılın stresini atarken, tatile girmeden önce bir arada olmanın da mutluluğunu yaşadılar. Öğretmenler, öğrenci velilerine düzenlenen kermese katkıları, ilgi ve alakalarından dolayı ayrıca güzel yürekli ve merhametli çocuklar yetiştirdikleri için teşekkür ederken, öğrencileri de vermiş oldukları emekten dolayı kutlandılar.



(Haber Merkezi)

