“Öğrenciler uzaktan eğitimden ne ölçüde yararlanıyor?”

Pandemi tehdidinin çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de okulların tatil edilmesine ve okullarda verilen eğitimlerin uzaktan eğitimler yoluyla sürdürülmesine neden olduğunu anlatan Beyaz, İnsanoğlunun en büyük problemlerinden birisi olan bireyin eğitimi ve yetiştirilmesi faaliyetlerinin çokta deneyimlenmemiş bir takım platformlar üzerinden yürütülmeye çalışıldığını dile getirdi. Gelinen noktada yapılan faaliyetlerin bireyin eğitimi ve yetiştirilmesine dair ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığının derin bir tartışma konusu olduğunun belirtildiği açıklamada, uzaktan eğitim ile elde edilen sonuçların üniversitelerin ilgili bölümlerince izlenmesi bu konuda bilim insanlarının araştırmalar yapması ve bu araştırmalar ışığında yeni yöntemler belirlemesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Kontrol dışı birçok programın uzaktan eğitim aracı olarak kullanıldığını anlatan Ali Ekber Beyaz, “Yaşanan süreç her ne kadar dünya ölçeğinde kontrol altına alındı gibi bir algıya dönüştürülse de Covid 19 salgınına karşı henüz bir tedavi, ilaç ya da aşı geliştirilmiş durumda değildir. Dolayısıyla yaşanan sürecin daha uzun yıllara yayılmayacağının hatta insan yaşamında kalıcı olmayacağının hiçbir garantisi şuan itibarıyla yoktur. Hal böyle iken uzaktan eğitim uygulamalarının eksiklerinin tespiti ve giderilmesi, olası ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi ve bundan sonraki olası olumsuz seyrin planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurumlarına ve özellikle üniversitelere büyük görevler düşmektedir” dedi.

PANDEMİ SADECE SAĞLIK SORUNU DEĞİLDİR!

Pandemi durumunu salt bir sağlık problemi olarak değerlendirilmekten çıkartılıp insan yaşamının her alanına etki etmesinden dolayı çok yönlü olarak değerlendirilmesi, farklı politika ve işleyiş tarzları geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu anlatan Beyaz, “Zira insanların hayatlarının sonuna kadar bir karantina hali yaşama katlanması veya böyle bir yaşamın sonsuza kadar devam edilebilirliği yoktur.

Yaşanan süreçte Eğitimsen Çorum Şubesi olarak uzaktan eğitim uygulamalarına erişim düzeyi ve eğitim politikalarına dair kamuoyu algısını ölçmek amacıyla bir anket çalışması başlatmış bulunmaktayız. Sürecin özelliklerinden dolayı online ortamda yürütmek durumunda kaldığımız çalışmalara katılan öğretmen, öğrenci, veli ve eğitimin diğer paydaşlarınca verilen bilgiler ve değerlendirmeler ışığında yön vermeyi uygun buluyoruz. Anketlerimize http://corum.egitimsen.org.tr/ internet adresimizden şubemize ait her türlü sosyal medyamızdan ulaşmanız mümkündür. Elde edilen bilgiler ışığında oluşturacağımız sonuçlar ilgili kurumlarla paylaşılacak ve kamuoyunun bilgisine basın yoluyla sunulacaktır” dedi. (Haber Merkezi)