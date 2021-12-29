Öğrenciler, su tasarrufunu uygulamalı olarak öğreniyor

Dikilen ağaçları bir kez sulayarak yüksek oranda su tasarrufunun sağlandığını proje sayesinde öğrencilere b hem su tasarrufu hem de ağaç sevgisi kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Ekobox sisteminin bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak karşılamayı sağlayan bitki destek ünitesi olduğunun belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Ekobox destek ünitesine ilk kurulum anında 15 litre su eklenir sonrasında ise Ekobox destek ünitesi bitkinin su ihtiyacını gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık farklarından oluşan yoğuşma ve yağmur suları ile toplar; toprağa yerleştirilen fitil sayesinde bitkinin köklerini besler. Fidanlar için en kritik dönem olan dikim sonrası dönemde, Ekobox destek ünitesi bitkiye düzenli su desteği sağlar ve kısıtlı sulama ile bitkiyi kök oluşturmaya teşvik eder, kök büyümesine olumlu katkı sağlar.

Ekobox destek ünitesi oluşturduğu etki ile gece-gündüz sıcaklık farkının tolere edilmesine yardımcı olur, toprak sıcaklığını dengede tutmada büyük rol oynar.

Bu projeye desteklerinden dolayı EKOFEN Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Mermer’e ve Çorum Orman Müdürlüğü personeline teşekkürü bir borç biliriz.” (Haber Merkezi)

