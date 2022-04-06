Öğrenciler sordu, Başkan yanıtladı

Öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Aşgın, Belediyecilik tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Şehirlerin de kimlikleri, kalpleri ve ruhları olduğundan bahseden Aşgın, “Çorum’umuzun yaklaşık 8 bin yıllık bir geçmişi var. Birçok köklü medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu şehirde tarihi tekrardan ayağa kaldırmak için tarihi ve kültürel projeleri hayata geçiriyoruz. Selçuklu döneminden kalan Çorum Kalesi’ni, Osmanlı son döneminden kalan Velipaşa Hanını ve Cumhuriyetin ilk döneminden kalan birçok konağı restore ederek ayağa kaldırdık. Kale’den başlayıp Ulucami’de biten bir Tarihi Kültür Yolu projesinde çalışmalarımız devam ediyor. Çorum’un kalbi sayılan Ulucami ve Saat Kulesini içine alacak büyük bir meydan yapıyoruz. Saat Kulesine bakan dükkânların cephelerini tarihi görünüşle restore ettik, Çöplü Arastasını restore etmek için ihaleye çıkıyoruz. Dikiciler Arastasını restore ettik” dedi.

“ÇORUM’UN MARKA DEĞERİNE

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYORUZ”

Göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmalarla Çorum’un marka değerine önemli katkılar sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Aşgın, “Kültür-sanattan gençliğe, istihdama yönelik çalışmalardan turizme, spordan enerjiye ve buna benzer birçok çalışmaları hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOKİŞ İLE İSTİHDAMA

KATKI SAĞLIYORUZ”

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, istihdam için Çorum Belediyesi olarak neler yaptığına dair sorusunu da yanıtlayan Aşgın, “Seçim öncesi vaatlerimizin arasında olan istihdama yönelik çalışmalarımızı planlamıştık. Göreve gelir gelmez işveren ile iş arayanın buluşma noktası olan ÇOKİŞ’i kurarak ekonomimize, şehrimizin istihdamına katkı sağladık. Toplam 359 firmamızın kayıtlı olduğu bu merkezimizde bugüne kadar 1355 hemşehrimize iş imkânı sağladık” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

