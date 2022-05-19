Öğrenciler 'sevgi’yi tuvale aktardı

Çorum Belediyesi, Türkiye geneli ödüllü resim yarışmasının bu yıl 6. gerçekleştirdi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde düzenlenen 'Sevgi' konulu resim yarışmasına 52 ilden 945 eser katıldı. Jüriye heyetinin yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler belirlendi. Ödüle layık görülen yarışmacıların isimleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır tarafından Çorum Web TV’den yapılan canlı yayında kamuoyuna açıkladı.

Yarışma sonunda ilkokul kategorisinde İstanbul Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilsem İlkokulu’ndan Mustafa Emin Erdoğan birinci, İzmir Özel 75. Yıl İlkokulu’ndan Derin Deniz ikinci, Ankara Etimesgut Şehit Tugay Topsakallıoğlu İlkokulu’ndan Feyza Reyyan Coşkun üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Çorum 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Zeynep Su Özan birinci, Bursa Çakır Okulları’ndan Çağrınaz Yalçın ikinci, Erzincan Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu’ndan Tuba Güneş üçüncü oldu.

Lise kategorisinde Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi’nden Melisa Arslan birinci, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi’nden Nilay Çal ikinci, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi’nden Cansu Yılmaz üçüncü oldu.

Yarışma da Ankara Çankaya Teğmen Kalmaz İlkokulu’ndan Elif Doğa Tosun, Bolu Milli Egemenlik Ortaokulu’ndan Irmak Hicran Erbaş ve Şanlıurfa Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi’nden Fatma Timuçin'de jüri özel ödülüne layık bulundu.

Dereceye giren eser sahiplerine 27 Mayıs Cuma 14.00’te Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle ödülleri takdim edileceğini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dereceye girenler başta olmak üzere yarışmaya katılan tüm öğrencileri Çorum’a davet etti.

Yarışmada birincilere 2 bin TL, ikincilere bin 500 TL, üçüncülere bin TL ödül almaya hak kazanırken mansiyon ödülüne layık görülenlere de çeşitli hediyeler verilecek.