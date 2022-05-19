Son Dakika

Öğrenciler 'sevgi’yi tuvale aktardı

Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Sevgi' konulu Türkiye geneli resim yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. 

Güncel 19.05.2022, 19:12
2
Öğrenciler 'sevgi’yi tuvale aktardı

Çorum Belediyesi, Türkiye geneli ödüllü resim yarışmasının bu yıl 6. gerçekleştirdi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde düzenlenen 'Sevgi' konulu resim yarışmasına 52 ilden 945 eser katıldı. Jüriye heyetinin yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler belirlendi. Ödüle layık görülen yarışmacıların isimleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır tarafından Çorum Web TV’den yapılan canlı yayında kamuoyuna açıkladı. 
Yarışma sonunda ilkokul kategorisinde İstanbul Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilsem İlkokulu’ndan Mustafa Emin Erdoğan birinci, İzmir Özel 75. Yıl İlkokulu’ndan Derin Deniz ikinci, Ankara Etimesgut Şehit Tugay Topsakallıoğlu İlkokulu’ndan Feyza Reyyan Coşkun üçüncü oldu. 
Ortaokul kategorisinde Çorum 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Zeynep Su Özan birinci, Bursa Çakır Okulları’ndan Çağrınaz Yalçın ikinci, Erzincan Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu’ndan Tuba Güneş üçüncü oldu. 

Lise kategorisinde Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi’nden Melisa Arslan birinci, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi’nden Nilay Çal ikinci, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi’nden Cansu Yılmaz üçüncü oldu. 
Yarışma da Ankara Çankaya Teğmen Kalmaz İlkokulu’ndan Elif Doğa Tosun, Bolu Milli Egemenlik Ortaokulu’ndan Irmak Hicran Erbaş ve Şanlıurfa Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi’nden Fatma Timuçin'de jüri özel ödülüne layık bulundu. 
Dereceye giren eser sahiplerine 27 Mayıs Cuma 14.00’te Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle ödülleri takdim edileceğini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dereceye girenler başta olmak üzere yarışmaya katılan tüm öğrencileri Çorum’a davet etti. 
Yarışmada birincilere 2 bin TL, ikincilere bin 500 TL, üçüncülere bin TL ödül almaya hak kazanırken mansiyon ödülüne layık görülenlere de çeşitli hediyeler verilecek. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
hafif yağmur
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@