Öğrenciler kültür şenliğinde buluştular

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ile ilimizde 23 Nisan ve Ahmet Tevfik İleri Ortaokulları’nda yürütülen projenin kapanışı Kültür Şenliği ile yapıldı.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemi boyunca okullarda oluşturulan Değerler Kulübü'nün öğrencileriyle Diyanet Gençlik Merkezi’nde 10 Kök Değer üzerine çeşitli ders ve etkinliklerde bir araya gelindi. Akşemseddin Camii önünde yapılan Kültür Şenliği ile sona eren projenin şenlik programına Müftü Muharrem Biçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Adnan Zeki Bıyık ve Fatih Kaya da katıldı.

Kur'an tilaveti ile başlayan program, İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık'ın musiki dinletisi ile devam etti.

Çeşitli oyunların oynandığı şenlikte, el sanatları, ebru boyama, akıl oyunları, resim sergisi, kaligrafi vb. ile oluşturulan standlardaki etkinliklerle çocuklar güzel vakit geçirdi.

Kültür Şenliği, ikindi namazının cemaatle kılınması ve ardından dondurma ikramıyla sonra erdi.



(Volkan SINAYUÇ)

