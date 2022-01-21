Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Öğrenciler, karnelerini okullarda düzenlenen törenle öğretmenlerinden aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde 455 okulda 88 bin 905 öğrenci ile 7 bin 147 öğretmenin ilk yarıyılı tamamladığını belirtti.

Çalışmalarını güzel bir karne ile taçlandıran öğrencileri tebrik eden Kodek, "Sorumluluk duygusuyla salgın döneminde kararlılıkla evlatlarımıza koşan, öğrencilerimizin kültürle, bilimle, sanatla daha da önemlisi benlikleriyle aralarında sağlıklı bağlar kurmaları için hep beraber çalışan değerli öğretmen ve idarecilerimi tebrik ediyorum. Ayrıca okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesi için çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına fedakarca destek olarak yılı boyunca okullarımızla iş birliği içerisinde bulunan kıymetli velilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı