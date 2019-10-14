Öğrenciler itfaiyeyi tanıdı

Ziyarette çocuklar, itfaiye teşkilatının çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Bekir Aksoy İlkokulu 3-F sınıfında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ziyarette, İtfaiye Müdürlüğü hakkında bilgiler alarak yangın anında 110 Yangın İhbar Hattı’nın aranacağını ve 110 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini öğrendi. Çocuklara, yangın anında alevlere müdahale uygulamalı gösterildi.

Öğrencileri makamında kabul eden ve itfaiye teşkilatını tanımalarını çok önemsediklerini belirten Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı "Zaman zaman biz okullara giderek eğitim veriyoruz, bazen de okullar bizi ziyarete geliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Buraya gelen minikler itfaiyecilerle tanıştı, araçları tanıdı, 110 ihbar hattının nasıl kullanacağı öğrencilere anlatıldı. Amacımız çocuklardan kaynaklanan evlerde çıkacak yangınları önlemek bir de çocuklara itfaiye teşkilatını tanıtmak” dedi.

Kendi yaptıkları resimleri itfaiyecilere veren öğrenciler şiirler okuyarak haftalarını da kutladı.

Öte yandan hafta kapsamında İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Albayrak ve Bahçelievler İlkokulu’nda öğrencilere İtfaiyeyi tanıttı. Tanıtım ziyaretlerinde Bahçelievler İlkokulu’nda 200, Albayrak İlkokulu’nda ise 160 öğrenciye itfaiye tanıtılarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ekipler tarafından öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

(Haber Merkezi)