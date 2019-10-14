Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93981
ALTIN
282.263
DOLAR
5.9263
STERLİN
7.4353
EURO
6.5365

Öğrenciler itfaiyeyi tanıdı

Çorum Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte İtfaiye Haftası nedeniyle Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Öğrenciler itfaiyeyi tanıdı

Çorum Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte İtfaiye Haftası nedeniyle Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:00
Öğrenciler itfaiyeyi tanıdı

Ziyarette çocuklar, itfaiye teşkilatının çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Bekir Aksoy İlkokulu 3-F sınıfında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ziyarette, İtfaiye Müdürlüğü hakkında bilgiler alarak yangın anında 110 Yangın İhbar Hattı’nın aranacağını ve 110 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini öğrendi. Çocuklara, yangın anında alevlere müdahale uygulamalı gösterildi.

Öğrencileri makamında kabul eden ve itfaiye teşkilatını tanımalarını çok önemsediklerini belirten Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı "Zaman zaman biz okullara giderek eğitim veriyoruz, bazen de okullar bizi ziyarete geliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Buraya gelen minikler itfaiyecilerle tanıştı, araçları tanıdı, 110 ihbar hattının nasıl kullanacağı öğrencilere anlatıldı. Amacımız çocuklardan kaynaklanan evlerde çıkacak yangınları önlemek bir de çocuklara itfaiye teşkilatını tanıtmak” dedi.

Kendi yaptıkları resimleri itfaiyecilere veren öğrenciler şiirler okuyarak haftalarını da kutladı.

Öte yandan hafta kapsamında İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Albayrak ve Bahçelievler İlkokulu’nda öğrencilere İtfaiyeyi tanıttı. Tanıtım ziyaretlerinde Bahçelievler İlkokulu’nda 200, Albayrak İlkokulu’nda ise 160 öğrenciye itfaiye tanıtılarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ekipler tarafından öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
KKSM'lere yoğun ilgi
KKSM'lere yoğun ilgi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim