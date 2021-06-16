Öğrenciler için “Yavru TEMA” eğitim programı 

Yavru TEMA Eğitim Programı’nın ilkokul çağındaki çocukların doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacı ile tasarlandığını kaydeden Özkeskin, “Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gönüllü öğretmenler tarafından yürütülen Yavru TEMA Eğitim Programı'nın içerik ve materyalleri 1.-2. sınıflar ve 3.-4. sınıflar için olmak üzere ikiye ayrılmıştır” dedi.



Temel amacının çocuklara ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalık kazandırmak olan programın öğretmenlere açık havada ve sınıf içerisinde uygulanan yüz yüze ve çevrim içi etkinliklerle gerçekleştirildiğini kaydeden Özkeskin, şunları söyledi:

“Toprak, su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, ekosistem, hava, doğada gözlem, sürdürülebilir yaşam gibi konularda olabildiğince geniş bir kurguda hazırlanmış olan eğitim materyalleri ve her konu başlığı altında etkinlik yönergeler sayesinde öğretmenler uygulanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin tüm eğitim içeriklerine rahatça ulaşabilmeleri için Yavru TEMA Eğitim Programı'nı da kapsayan bir portal kullanılarak, EBA üzerinden, uzaktan eğitim modeliyle eğitimler tamamlanmıştır. EBA ortamında etkinliklerini tamamlayan öğrenciler, oluşturulan Yavru Tema sayfasında yüzlerce paylaşım yaparak, farkındalık oluşturmuşlardır. Yapılan çalışmalar ve etkinliklere ait EBA raporlarında; öğrencilerin tamamlama düzeyleri ve etkinliklere katılım oranları izlenmiştir.”

TEMA İl Temsilcisi Semra Soysal Şahin ise, Şehit Onur Bakbak İlkokulu’nda yürütülen faaliyetlerin EBA ortamına taşınarak uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okul yönetimine, gönüllü öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Şahin, katılım sağlayan öğrencilere yavru TEMA rozetleri, hediye kitaplar ve katılım sertifikalarının en kısa zamanda ulaştırılacağını belirtti.

(Haber Merkezi)

