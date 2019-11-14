Öğrenciler için “Ara Tatil Etkinlik Öneri Kitapçığı”

Hazırlanan öneri kitapçığında öğrencilerin velileri ile birlikte, ilgi, yetenek ve becerilerine göre seçip yapabilecekleri Doğa-Çevre, Bilgi-Teknoloji, Sanatsal-Kültürel ve Sportif faaliyetlerden oluşan öneriler yer aldığının kaydedildiği açıklamada, “Tatil süresince öğrenci ve velilerimizin kendilerinin planlayıp, yapacakları etkinlikler için müdürlüğümüz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar, öğrenci ve veli müracaatlarında gerekli kolaylığın sağlanması konusunda bilgilendirilmiştir.

Tatil etkinlikleri ile ilgili olarak okul müdürlükleri tarafından her hangi bir planlama yapılmayacak, etkinlik önerilerinin öğrenci ve velilere duyurulması sağlanacaktır” denildi. (Haber Merkezi)