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Öğrenciler İbn-i Sina'yı tanıyacak

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor Projesi kapsamında Mayıs ayında okullar, İbn-i Sina temalı görseller ve yazıların olduğu panoları hazırlayarak İbn-i Sina'yı tanımaya, tanıtmaya ve anlatmaya devam edecek.

Öğrenciler İbn-i Sina'yı tanıyacak

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor Projesi kapsamında Mayıs ayında okullar, İbn-i Sina temalı görseller ve yazıların olduğu panoları hazırlayarak İbn-i Sina'yı tanımaya, tanıtmaya ve anlatmaya devam edecek.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:15
Öğrenciler İbn-i Sina'yı tanıyacak

Ülkenin geleceği olan çocukların bu kutsal topraklar üzerinde yaşayan ecdadını yüreklerinde taşıyarak hayatlarına nakşetmelerini sağlamak amacıyla ''Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor'' projesini gerçekleştirdiklerini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Öğrencilerin bu toprakların bağrında yetişen iz bırakmış Türk Büyüklerini daha iyi tanımalarını ve anlamalarını sağlamak amacıyla bu proje çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının yedinci programında öğrencilere İbn-i Sina'nın hayatı ve tıp, astronomi, felsefe, kimya alanlarındaki çalışmaları tanıtılacağını söyleyen Eryiğit, bu projeyle tüm okullarda öğrencilerin o ay içerisinde bir Türk Büyüğünü daha detaylı tanıma şansını bulmalarının sağlandığını ifade etti.

“Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor Projesi” kapsamında Ekim ayında Mimar Sinan, Kasım ayında Mustafa Kemal Atatürk, Aralık ayında Yunus Emre, Ocak ayında Hasrettin Hoca, Şubat ayında Hacı Bektaş-ı Veli, Mart ayında Aşık Veysel, Nisan ayında Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili çalışmalar ve programlar düzenlendiğini anlatan Mustafa Eryiğit, Mayıs ayında ise öğrencilerin okul panolarında ve çeşitli etkinliklerle İbn-i Sina'yı anlayıp, anlatacaklarını dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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