Öğrenciler hünerlerini Bilim Fuarı’nda sergiledi

4006 Tübitak Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen Bilim Şenliği’nde okul öğrencileri tarafından yıl içerisinde çeşitli alanlarda hazırlanan 26 proje görücüye çıktı.

Bilim Şenliği’nin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul müdürleri, eğitimciler ve veliler katıldı.

Protokol üyeleri tarafından Bilim Fuarı’nın kordelasının kesilmesi sonrasında Okul Müdürü Muharrem Olukçu ile birlikte stantları gezen yetkililer öğrencilerden 26 proje hakkında tek tek bilgi aldı.

TÜBİTAK Bilim Fuarları’nın temel eğitimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetlerden olduğunu hatırlatan Okul Müdürü Olukçu, başta protokol üyeleri olmak üzere davetlilerce beğenilen 26 projenin hazırlanmasında emeği geçen danışman öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)