Öğrenciler Hattuşa ve Alacahöyük’ü gezdi

Gezi, Tanıtım ve Fotoğrafçılık Kulübü’nün danışman öğretmenleri Nurdoğan Atmaca ve Satılmış Giraz'ın rehberliğinde düzenlenen geziye okulun 9. sınıf öğrencileri katıldılar. Gezide Mustafa Gerçekcioğlu ve Arslan Gevşek de rehber öğretmen olarak görev aldı. Etkinlik kapsamında öncelikle Boğazkale Müzesi ziyaret edildi. Müze görevlileri öğrencileri müzede sergilenen eserler hakkında bilgilendirdi. Ardından Hattuşa Antik Kenti ziyaret edildi. Gezi sırasında tarih öğretmenleri Nurdoğan Atmaca ve Satılmış Giraz, Hitit Medeniyeti hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Özellikle antik kentin merkezinde bulunan yeşil taş öğrencilerin ilgisini çekti. Şehrin çevresindeki surlarda bulunan Aslanlı Kapı, Yerkapı ve diğer bölümleri de gezildi.

Gezinin bir sonraki durağı Yazılıkaya oldu. Yazılıkaya’da bulunan kayalara kazınan asker resimleri ve diğer resimler oldukça dikkat çekti.

Hattuşa’dan sonra öğrenciler Alacahöyük ören yeri ve müzesini ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

