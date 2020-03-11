Öğrenciler deprem ve yangın konusunda bilgilendirildi

Çorum İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Eri Selami Aydın yönetiminde gerçekleştirilen tatbikat deprem sireni çalınması ile başladı. Siren bitene kadar öğrencilerin beklemesi ve ardından sınıfların boşaltılması ile devam eden tatbikatta okul bahçesinde toplanıldı. Tatbikat kapsamında kurtarma çalışması da yapılırken itfaiye eri Selami Aydın da yaralı sedyesinin nasıl taşınacağı ve yangın söndürme teknikleri konusunda bilgiler verdi.

Verilen bilgilerin ardından okul öğretmenlerinden Meral Çağlayan ve Mehmet Ali Ortakçı tarafından bahçede yakılan ateş, yangın söndürme cihazı kullanılarak söndürüldü. “Hayatta bana bir şey olmaz” anlayışının çok yanlış olduğunun ifade edildiği tatbikatta binlerce insanın depremlerde, yangınlarda ve sel felaketlerinde hayatını kaybettiğini dile getirilerek Türkiye’nin deprem kuşağında olmasının da büyük bir talihsizlik olduğunu kaydedildi.

(Haber Merkezi)