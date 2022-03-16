Öğrenciler, çiğdem toplama etkinliğine katıldı

Çiğdem geleneğini Çorum’da yaşatmak amacıyla Çorum Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi işbirliği ile çiğdem toplama etkinliği düzenlendi. Eskiekin Köyü yolu üzerinde gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, daire müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, geleneksel çiğdem gezmesi, çiğdem aşı ve çocuk oyunları şenliği kapsamında öğrencilerle birlikte çiğdem topladıklarını belirterek “Bu çiğdem toplama işini sanata dönüştürülme kısmını da Hasan Tuluk hocamız gerçekleştiriyor ve bizlere öncülük ediyor. Bu etkinliğin gerçekleşmesi için bir aydan fazladır birlikte çalışıyoruz bugün de onu gerçekleştirerek çiğdem topluyoruz.” dedi.



Çiğdem Aşı Şenliği’nin 19 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştireceklerini açıklayan Candan, şenliğe tüm Çorum halkını davet etti.

Çorumlu metal sanatçısı, araştırmacı yazar Hasan Tuluk ise yaptığı konuşmada çiğdem şenliği hakkında bilgi verildi. Tuluk “2020 yılında Milli Eğitim ve Belediyemizin iş birliği ile bu çalışmalarımızı geleceğe daha yönlü bir şekilde ulaşacağı düşüncesiyle işbirliği yapılması kararı verildi. 2020 yılında güzel bir hazırlık yaptık fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu mümkün olmadı. Çorum Valiliğimiz, Çorum Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle bugün burada etkinliğimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah Cumartesi günü de Kadeş Barış Meydanında bu kültürel değerlerimizi yaşatacağız. Ayrıca UNESCO listesine girmesi konusunda da talepte bulunacağız.” dedi.



