Öğrenciler çiğdem aşı yaptı

Bir Hitit geleneği olarak günümüze kadar ulaşan “çiğdem aşı” etkinliğiyle ilgili yapılan açıklamada, “AN.TAH.SUM Bayramı; Hitit çivi yazılı metinlerinde geçen bir ilkbahar şenliğidir. Bu özelliğiyle Anadolu’da ismi bilinen ilk ilkbahar bayramıdır. İlkbaharın gelişinin ve bolluğun bereketin geri gelmesinin kutlaması olan AN.TAH.SUM ya da Çiğdem Şenliği, çiğdem çiçeklerinin açmasıyla başlar ve 38 gün sürerdi” denildi.

Açıklamanın devamında bu geleneğin günümüzde Orta Anadolu bölgesinde devam ettirildiği belirtildi.

(Haber Merkezi)

