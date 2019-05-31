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Öğrenciler bilim insanları ile tanıştı

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri; T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen‘ Critical Original Response to Education(Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar isimli proje kapsamında Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin yürütücülüğünü üstlendiği Bilim ve Teknolojide Kız Çocukları Projesi’yle ortaklaşa bir çalışma yürüttü.

Öğrenciler bilim insanları ile tanıştı

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri; T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen‘ Critical Original Response to Education(Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar isimli proje kapsamında Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin yürütücülüğünü üstlendiği Bilim ve Teknolojide Kız Çocukları Projesi’yle ortaklaşa bir çalışma yürüttü.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:33
Öğrenciler bilim insanları ile tanıştı

Bu bağlamda Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Mehmetçik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine kariyer ve gelecek planı yaparken seçeneklerinin çeşitlenmesi ve hayallerindeki mesleklerin ulaşılabilir olduğunu görmeleri için STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında tanıtıcı ve tanıştırıcı etkinlikler gerçekleştirdi. Yapılan etkinliklerde kız öğrenciler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına dair bilgilerini artırıp dünyada ve ülkede çığır açmış, keşifler yapmış bilim insanları ile tanıştı. Daha sonraki etkinliklerde farklı tasarımlar yapan öğrenciler, aynı zamanda çeşitli zeka oyunları oynayıp; deneyler yaptılar ve 3D tasarım gibi etkinliklerle STEM alanına dair uygulamalı aktiviteler gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)

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