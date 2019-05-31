Öğrenciler bilim insanları ile tanıştı

Bu bağlamda Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Mehmetçik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine kariyer ve gelecek planı yaparken seçeneklerinin çeşitlenmesi ve hayallerindeki mesleklerin ulaşılabilir olduğunu görmeleri için STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında tanıtıcı ve tanıştırıcı etkinlikler gerçekleştirdi. Yapılan etkinliklerde kız öğrenciler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına dair bilgilerini artırıp dünyada ve ülkede çığır açmış, keşifler yapmış bilim insanları ile tanıştı. Daha sonraki etkinliklerde farklı tasarımlar yapan öğrenciler, aynı zamanda çeşitli zeka oyunları oynayıp; deneyler yaptılar ve 3D tasarım gibi etkinliklerle STEM alanına dair uygulamalı aktiviteler gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)