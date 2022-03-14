Öğrenciler Belediye’nin Sanat Müzesi ve Galerisi’ni gezdi

Bahçelievler İlkokulu öğretmen ve 4. Sınıf öğrencileri Belediyenin Sanat Müzesi ve Galerisi’ni ziyaret etti. Ziyarete hazırlıklı gelen öğrenciler yanlarında getirdikleri resim defterlerine ünlü ressamlar tarafından yapılan eserleri yapmaya çalıştı. Eğlenceli geçen ziyaretten bir hayli memnun ayrılan öğrenciler eğlenerek öğrendiklerini belirtti. Böyle bir müzenin Çorum’da hizmet veriyor olmasından dolayı Çorum Belediyesine teşekkür eden öğrenciler, Sanat Müzesi ve Galerisini tekrar ziyaret edeceklerini söylediler.



