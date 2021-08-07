Öğrenciler Atık Merkezi’ni ziyaret ettiler

Sıfır Atık Projesi kapsamında, çocukların küçük yaşlardan itibaren sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine önem veren Çorum Belediyesi, gençlik merkezlerinde yaz kurslarına katılan öğrencileri Belediyenin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürdü. Ziyarette öğrencilere teknik personel tarafından, doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi konularda bilgiler verildi. Program sonunda öğrencilere ve öğretmenlere poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve daha yeşil bir çevre için tohum kalem hediye edildi.

(Haber Merkezi)

