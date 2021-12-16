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Öğrenciler, 1.sınıf atık getirme merkezini gezdi
Adnan Menderes İlkokulu’ndan 80 öğrenci, Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni gezerek merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Güncel 16.12.2021, 23:18
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Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği etkinlikte öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgiler verildi.
Sıfır atık bilincinin oluşması için küçük yaştan itibaren hem okullarda hem de merkezinde eğitim verdiklerini belirten Çevre Mühendisi Tuğçe Ünal ve Oğuzhan Çavdar, “Atıklar gelişi güzel atılmadığı takdirde ülke ekonomisine de katkı sağlıyor” dedi.
Yetkililer plastik, pil, teneke ve sigara izmariti gibi atıkların doğada kaybolma süreleriyle ilgili de bilgiler vererek merkezde geri dönüşümden yapılan araç ve gereçleri öğrencilere tanıttı.
Ziyaret sonunda öğretmen ve öğrencilere poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve daha yeşil bir çevre için tohum kalem hediye edildi.
(Haber Merkezi)
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