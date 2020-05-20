Öğrenciler 19 Mayıs’a özel klip hazırladı

Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Yeşim Demirörs ve BAL Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel klip hazırladı. Koro korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinde kamera karşısına geçti.