Öğrenciler 19 Mayıs’a özel klip hazırladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için farkındalık oluşturmak isteyen Bahçelievler Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Yeşim Demirörs ve BAL Korosu’nun klibi beğeni topladı.
Son Güncelleme: 20.05.2020 12:16
Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Yeşim Demirörs ve BAL Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel klip hazırladı. Koro korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinde kamera karşısına geçti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için farkındalık oluşturmak isteyen Bahçelievler Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Yeşim Demirörs ve BAL Korosu’nun klibi beğeni topladı.